Calcio a 5, Serie A2: Ko casalingo all’esordio per il Sala Consilina

La prima giornata di campionato di Serie A2 del calcio a 5 girone C è iniziata venerdì con l’anticipo tra Italpol C5 ed Academy Pescara Futsal con il successo dei padroni di casa, per poi concludersi nella giornata di ieri, in cui lo Sporting Sala Consilina ha trovato la sconfitta interna contro l’Active Network Futsal. Vediamo i risultati:

VENERDì ORE 19:00

Italpol C5 – Academy Pescara Futsal 5 – 1 (Marcatori IC5: Delgado Lopez, Batella, Paulinho, Bernardez, Del Ferraro. Marcatori APF: Patricelli)

SABATO

ORE 15:00

Fortitudo Pomezia – Lazio C5 4 – 3 (Marcatori Pom.: Zanella, Fornari, Lemos, Rapu. Marcatori Laz.: Bertan, Biscossi, Lupi)

ORE 16:00

CLN CUS Molise – Benevento 5 3 – 4 (Marcatori Mol.: Henz Oechsler (doppietta), Rosa Dos Santos. Marcatori Ben.: Mejuto (doppietta), Botta, Brignola.

Sporting Sala Consilina – Active Network 2 – 4 (Marcatori SSC: Moraes, Bavaresco. Marcatori AN: Senna, Lamas, Davi, Lamedica)

ORE 18:00

Roma C5 – Mirafin 5 – 3 (Marcatori Roma: Dos Santos, Isgro, Da Silva, Colletta. Marcatori Mir.: Moreira (doppietta), Rengifo Stell)

ORE 18:30

Nordovest – Ecocity futsal Cisterna 2 – 2 (Marcatori Nor.: NON INSERITI. Marcatori EFC: Ghiotti, Fusari)

Riposa: Tombesi C5

SPORTING SALA CONSILINA – ACTIVE NETWORK: DICHIARAZIONI SALESI POST PARTITA

Al termine della partita tra Sporting sala Consilina ed Active Network che ha visto i salesi sconfitti, mister Cafù ha rilasciato delle dichiarazioni:” Dobbiamo imparare dalle sconfitte, abbiamo commesso errori che non debbono più ripetersi. Sapevamo il livello di difficoltà del match, ma potevamo giocarla con tranquillità e bisogna migliorare in alcuni episodi che possono compromettere le partite. Non dobbiamo cercare nessuna scusa per quanto riguarda il campo, ma purtroppo è stato sbagliato l’approccio alla partita causato dal ritmo discontinuo. I nostri avversari sono stati più cinici, ma dobbiamo assolutamente lavorare per fare di più”.

CLASSIFICA P.TI