Semafori per non vedenti a Paestum: c’è il progetto

CAPACCIO PAESTUM. Semafori per non vedenti a Paestum e più sicurezza a Borgonuovo. Il comune programma interventi sulla viabilità, al fine di garantirne la sicurezza e soprattutto rendere alcune aree accessibili a tutti. E’ il caso delle zone prossime all’area archeologica.

I semafori per non vedenti

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha infatti intenzione di predisporre dei semafori per i non vedenti nei punti di attraversamento. L’Ente parteciperà ad un bando della Direzione generale per la sicurezza stradale del Dipartimento trasporti e navigazione. L’opera sarà finanziata per il 70% con fondi Ministeriali per circa 21mila euro e per 9mila euro con risorse del bilancio comunale.

Interventi a Borgonuovo

Ma i semafori per non vedenti non sono l’unica attività in tema di scurezza stradale che l’amministrazione Alfieri sta programmando. L’Ente, infatti, punta alla messa in sicurezza della pedonalità anche a Borgonuovo attraverso manutenzione dei marciapiedi e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali. Spetterà agli uffici comunali attivarsi per gli interventi necessari.