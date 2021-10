Pisciotta: il campo di Caprioli si rifà il look

PISCIOTTA. Il campo sportivo “Momi Giovine” di Caprioli si rifà il look. L’iter per l’avvio delle opere era stato avviato negli anni scorsi. L’Ente aveva deciso di contrarre un mutuo a tasso zero con l’Istituto Credito Sportivo. I lavori prevedevano la ristrutturazione e l’adeguamento dell’impianto sito nella località costiera di Pisciotta.

Campo di Caprioli: i lavori in corso

In questi giorni sono in corso gli interventi di installazione del manto in erba sintetica.

«Oltre a rendere il gioco del calcio più confortevole e divertente renderà più suggestivo lo scorcio panoramico che si gode da piazza Santa Caterina», le parole dell’assessore ai lavori pubblici Antonio Greco.