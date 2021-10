Ogliastro Cilento, ecco la nuova giunta

OGLIASTRO CILENTO. E’ stata ufficializzata la composizione della nuova giunta comunale, guidata dal neo sindaco Paolo Astone. Come da previsioni la carica di vicesindaco spetta a Michele Apolito, amministratore di lungo corso e candidato consigliere più votato alle ultime amministrative, con ben 442 preferenze personali.

Michele Apolito avrà anche le deleghe ai lavori pubblici e rappresentanza presso Asis e Comunità Montana Alento Monte Stella.

Il ruolo di assessore, invece, spetta a Debora Longo (147 voti), che ha già ricoperto la carica nel precedente quinquennio proprio con Apolito sindaco. A lei le deleghe a Politiche sociali, attività e cultura.

La lista “Con voi più uniti” era l’unica in corsa nelle elezioni amministrative di Ogliastro Cilento, dopo l’esclusione di “Leali” per talune irregolarità nella presentazione della documentazione per la candidatura. Ha ottenuto il 73% delle preferenze.