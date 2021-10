L’Almanacco del 9 Ottobre 2021

Almanacco del 9 Ottobre 2021:

Santi del giorno: San Dionigi (Vescovo e Martire)

San Donnino di Fidenza (Martire)

Etimologia: Dionigi, variante del nome Dionisio, derivato da Diónysos, nome dell’antico dio greco della natura, del vino e della gioia; il nome del Dio è composto da dio- “Zeus” e da nys “figlio” e significa quindi “figlio di Zeus”.

Proverbio del giorno:

Chi dell’altrui prende, la sua libertà vende

Aforisma del giorno:

Dio vive nella nostra coscienza, nella coscienza dell’Umanità, e nell’Universo che ci circonda. La nostra coscienza lo invoca nei momenti più solenni di dolore e di gioia. (G. Mazzini)

Accadde Oggi:

1963 – Disastro del Vajont: È un tranquillo mercoledì autunnale a Longarone, piccolo centro della valle del Vajont (nel bellunese), con tutti gli abitanti raccolti nelle case e nei bar davanti alla TV, per il match di Coppa dei Campioni tra il grande Real Madrid di Puskas e Di Stefano e gli scozzesi dei Glasgow Rangers. Passate le 22 succede qualcosa 200 metri più su che mette in allarme il guardiano della diga: un pezzo del Monte Toc sta franando, ma nessuna comunicazione arriva a valle. Le lancette segnano un quarto alle 23 e un sordo boato scuote la tranquillità delle popolazioni locali. In pochi attimi una fiumana di fango e detriti si abbatte sui centri abitati di Longarone, Erto e Casso cancellandoli e trascinando corpi e cose per decine di metri.

1960 – Primo romanzo di Sciascia: “Io ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo l’umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, mezz’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà”.Così il padrino don Mariano si rivolge al capitano Bellodi nel passaggio chiave de Il giorno della civetta, romanzo d’esordio dello scrittore e giornalista Leonardo Sciascia, pubblicato in anteprima sulla Rivista “Mondo Nuovo”. In esso viene ripreso in forma romanzata un fatto vero: l’omicidio di un sindacalista comunista avvenuto a Sciacca nel 1947.

Sei nato oggi? I nati il 9 ottobre hanno la capacità di guardare dentro la vita e gli avvenimenti di coloro che li circondano con occhio attento e critico. Sono però persone che tendono a usare più il cuore che la testa, e che tengono in grande considerazione le qualità umane. Non di rado sono individui molto attraenti, in grado di esercitare sugli altri un forte magnetismo. Le loro intuizioni nei confronti degli altri sono spesso giuste, ma quando si tratta di se stessi, possono venire improvvisamente accecati, specie quando il loro equilibrio viene spezzato da un’esperienza sentimentale.

Celebrità nate in questo giorno:

1940 – John Lennon: Icona culturale senza tempo e figura simbolo dei movimenti giovanili pacifisti nel mondo, John Lennon resta una colonna portante della storia della musica.

1973 – Caparezza: Pugliese doc, di Molfetta (nel barese), è famoso come cantautore e rapper, tra i più apprezzati della sua generazione.

1964 – Guillermo del Toro: Regista messicano tra i più quotati e maestro dell’horror, il suo cinema è un misto di poesia e inquietudine, popolato di bambini, mostri e insetti.

Scomparsi oggi:

1978 – Jacques Brel: Tra i maggiori compositori del Novecento, la forza evocativa dei suoi testi ha ammaliato innumerevoli star della musica di ieri e di oggi.

1974 – Oskar Schindler: “Chiunque salva una vita salva il mondo intero.” è scritto nel Talmud babilonese, testo sacro dell’Ebraismo. Una massima che ispirò la vita di quest’imprenditore tedesco che con la sua provvidenziale “lista” sottrasse alla ferocia nazista centinaia di ebrei.