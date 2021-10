Immunità di gregge, Campania vicina

La Campania è vicina al raggiungimento dell’immunità di gregge. Ad annunciarlo è stato, ieri pomeriggio, il governatore Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta diretta settimanale sui social.

«Questa settimana – ha detto – raggiungiamo l’80 per cento. Un dato che mi inorgoglisce perché i vaccinati con doppia dose 12-19 anni sono sul 62 per cento, che è un risultato interessante. Fino al 92 per cento invece nella fascia 75-85-90 anni. Il dato medio è che l’80 per cento della popolazione è immunizzata”.

“Un risultato importante ma siamo chiamati ad avere prudenza perché tra di noi ci sono ancora cittadini non vaccinati”, ha concluso De Luca.

L’immunità di gregge, seppur ritenuto un parametro non più totalmente significativo, assume comunque rilievo come confermano i dati attuali sui contagi.