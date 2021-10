“Torchiara Story Festival”: incontri su Dante Alighieri, ospite Emanuela Grimalda | 9 Ottobre

TORCHIARA. Sarà una giornata particolare quella di domani, sabato 9 ottobre, in compagnia di Emanuela Grimalda, attrice affermata che alterna la sua carriera tra teatro, cinema e televisione, ospite del salotto di Torchiara Story Festival, dalle 18 al Palazzo Baronale.

Sono state e sono ancora tante le occasioni dedicate quest’anno al sommo poeta, Dante Alighieri, ma questa è decisamente fuori dal comune, a cominciare dalla presentazione de Il Divino Intreccio, una riscrittura dell’Inferno, condotta nel rispetto della lingua dantesca e della metrica – compreso il dovuto commento, ma facendo “letteralmente” a meno di una lettera: la a.

Ne è autore Stefano Tonietto che, durante Il Salotto delle Storie, rivelerà tutti gli escamotage che gli hanno permesso di realizzare un’opera davvero unica nel suo genere. Sempre in tema sarà la Commedia degli equivoci, raccontata da Raffaele Aragona e da Emanuela Grimalda, con quarantacinque interpretazioni di altrettanti versi della Divina Commedia.

A seguire, una seconda parte tutta “gastronomica” in un dialogo a più voci con Ida Paradiso e Federica Morra, coordinate da Alfonso Sarno che, con L’uovo di Dante, riveleranno i segreti nascosti della cucina dantesca, tra racconti seri e semiseri. La chiusura dell’incontro è affidata ancora alla Grimalda, in veste di autrice delle esilaranti invenzioni contenute nel suo Dante al dente ovvero la cucina ignorante, per un finale davvero inaspettato.

Dalla teoria alla pratica, la serata si concluderà con i Sapori medievali nella degustazione dei cibi preferiti da Dante, a cura del ristorante La Pignata di Bracigliano. Il prossimo appuntamento che chiude la rassegna è in programma domenica 10 ottobre, a Ogliastro Cilento.

PER INFO&PRENOTAZIONI:

Ingresso libero, esibendo il Green pass. Posti limitati, nel rispetto delle vigenti norme per la prevenzione Covid-19, è obbligatoria la prenotazione scrivendo a: 334 6299035 (WhatsApp)