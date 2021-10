Incidente sulla Cilentana: violento scontro tra due auto

Incidente stradale nel corso della serata sulla Cilentana. Il sinistro è avvenuto tra gli svincoli di Perito e della diga Alento. A scontrarsi due auto, per cause ancora in corso di accertamento. Terribile l’impatto con due feriti che sono rimasti incastrati tra le lamiere.

Necessario l’intervento sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli. Presenti anche due ambulanze che hanno soccorso i feriti trasportandoli presso l’ospedale San Luca di vallo della Lucania.

Sul posto, per ricostruire la dinamica del sinistro, i carabinieri della compagnia di Agropoli.

Notevoli i disagi registrati alla circolazione, bloccata in entrambi sensi di marcia per permettere le operazioni di soccorso dei coinvolti e rimozione dei veicoli incidentanti.

Non è la prima volta che in questa zona si registrano incidenti stradali, in passato non sono mancate delle vittime.