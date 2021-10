Capaccio Paestum verso il gemellaggio con la città francese di Rueil-Malmaison

Capaccio Paestum pronta a gemellarsi con la città francese di Rueil-Malmaison, un Comune con oltre 80 mila abitanti, confinante con Parigi, che ospita da anni una comunità di persone originarie della Città dei templi. Stamattina, il sindaco Franco Alfieri e un rappresentate della delegazione della cittadina francese in visita a Capaccio Paestum hanno firmato il protocollo che porterà poi alla definizione del gemellaggio. L’obiettivo è quello di promuovere tra le due Città rapporti in ambito culturale, formativo e commerciale.

Capaccio Paestum ha intrapreso da tempo un percorso di conoscenza con Rueil-Malmaison, Comune situato nel dipartimento dell’Hauts-de-Seine nella regione dell’Île-de-France e nel cui noto castello soggiornò anche Napoleone Bonaparte.

Nel corso degli anni si è instaurato un rapporto con l’amministrazione comunale della cittadina francese. Nella città, infatti, risiede una comunità di origini capaccesi che politicamente è anche rappresentata in Comune attraverso la consigliera Vincenza Valletta. Da più confronti è emerso che le caratteristiche delle due città possono offrire reciprocamente una opportunità di scambio tra di esse.

«Il gemellaggio, in quanto sintesi di culture e tradizioni diverse che vanno a integrarsi creando una forma di conoscenza e rispetto reciproco, è un arricchimento per le Comunità delle cittadine che si incontrano e si legano – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Dal gemellaggio con Rueil-Malmaison Capaccio Paestum può trarre l’opportunità di accrescere la sua economia con scambi commerciali e con l’estensione del bacino turistico, e può avere anche l’occasione di interfacciarsi in maniera più diretta ad altre realtà europee».