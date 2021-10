Vallo: giovani si sfidano a scacchi. Ecco i vincitori

VALLO DELLA LUCANIA. Grande successo e partecipazione per il Torneo di scacchi, che si è concluso con una partita “vivente” in abiti d’epoca tenutasi lo scorso 30 settembre presso il Parco Stella del Mattino di Vallo della Lucania, nell’ambito del progetto Alétheia e Doxa”, redatto dalla professoressa Maria Rosaria Trama e promosso dal Dipartimento per le politiche della Famiglia. L’iniziativa è stata possibile grazie alle risorse del Bando “Educare”, assegnate all’Istituto di Istruzione Superiore “Parmenide di Vallo della Lucania, il cui dirigente è Francesco Massanova.

I giovani presenti, provenienti da varie scuole del territorio, hanno potuto confrontarsi attraverso la sperimentazione di un gioco intelligente e divertente facendo emergere così le proprie abilità, tattiche e strategie.

Molti i partecipanti al Torneo che si è concluso con la vittoria del giovane Nicola Laurito, frequentante il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci e di Marco Giannattasio, della Scuola Media Torre De Mattia.

Le attività sono state organizzate e svolte in collaborazione con l’Associazione Italo Tedesca “La Danza delle Farfalle”.