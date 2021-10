Tortorella, il week end della fotografia tra botteghe artigiane e panorami mozzafiato

Il mare del golfo di Policastro a vista e vicino le montagne. La terra stropicciata di vigneti e ulivi. Il borgo di Tortorella regala natura, bellezze paesaggistiche e botteghe artigiane che traboccano di storia e tradizioni. Gli abitanti di questo borgo, terra di confine con la Basilicata, custodiscono antiche lavorazioni artigianali, strettamente legate alla cultura del territorio. Di generazione in generazione si tramandano tecniche e segreti giunti immutati sino ai giorni nostri. Le abili mani realizzano manufatti unici e pregiati da scoprire tra i vicoli e le botteghe.

Weekend della fotografia a Tortorella

Il week end dedicato alle passeggiate fotografiche, ha raccolto tutto questo: panorami mozzafiato e saperi di un tempo. Gli appassionati fotografi che hanno partecipato alla due giorni dedicata alla fotografia e al territorio hanno immortalato in centinaia di scatti, scorci suggestivi, volti, scene di vita quotidiana come una partita a carte davanti al bar o le ceste di frutta raccolte dal contadino.

Il centro storico di Tortorella, tra i vicoli e le facciate restaurate di recente, conserva secolari tradizioni artigianali. È il caso di una bottega a conduzione familiare che, fin dai primi del ‘900, si tramanda la manualità , la memoria e la passione dell’arte del ferro forgiato. Sorprende poi la bottega che lavora la ginestra per realizzarne tessuti: danno vita a lampade, borse, scarpe, accessori di ogni tipo e di rara bellezza. E gli straordinari artigiani del legno.

Tortorella sorprende in ogni sua espressione d’arte artigiana. Gli scatti si sono rincorsi per ore nel week end, gli occhi mai stanchi hanno fotografato emozioni e scene che se in questo borgo sono la quotidianità altrove appaiono come una rarità .

Gli appassionati fotografi, giunti da tutta la regione, si sono lasciati avvolgere dalla bellezza del luogo e dai colori autunnali e hanno conosciuto nuove persone che cui hanno condiviso la stessa passione, di scattare in tutta tranquillità , senza alcuna fretta, prendendo il tempo necessario per poter godere a pieno di indescrivibili spettacoli naturali.

Ad affiancarli le Local operators, che li ha condotti alla scoperta di Tortorella ma anche nel ricco programma di cene, aperitivi e escursioni. L’iniziativa è stata cofinanziata dal Comune di Tortorella e ha permesso ai partecipanti, non solo di vivere un week end  lontano dai soliti itinerari turistici, soggiornando nelle strutture di Tortorella, dimore storiche, case vacanza, e bed and breakfast di particolare bellezza che popolano il borgo e le campagne circostanti.

La passeggiata di Tortorella rientra in un progetto di passeggiate fotografiche nei Borghi e la prossima ed ultima, sabato, è nel borgo di Piaggine