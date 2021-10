Ladri in azione a Sala Consilina. Ignoti hanno agito in località San Sebastiano riuscendo ad accedere in un’abitazione. Una volta dentro sono riusciti a prelevare alcuni oggetti, ma tutti di poco valore. I proprietari non erano in casa e non si sono accorti subito di quanto stava accadendo.

Ma questo non è un caso isolato: un tentativo di furto è stato registrato anche in via Deserte

Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina