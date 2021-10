Castellabate, Spinelli: Mai dato indicazione di votare Di Luccia

CASTELLABATE. «Indicazione di voto nei confronti della lista con candidato Sindaco Domenico Di Luccia?», l’ex sindaco di Castellabate Costabile Spinelli smentisce e s’infuria verso quanti hanno diffuso questa voce che dimostra «Ancora una volta poco rispetto per gli elettori considerandoli pacchi da spostare da una parte all’altra».

«Credo invece che, anziché alimentare la cultura del sospetto, si debba rispettare il giudizio del popolo magari facendo autocritica nell’analizzare una sconfitta per chi ha perso e, allo stesso modo, far capire a chi ha vinto che la Politica è una cosa seria e non può essere ridotta ad una questione di tifoserie per la quale le campagne elettorali azzerano i rapporti umani ed il rispetto delle persone se candidate in un’ altra lista», osserva Spinelli.

«La mia storia e i fatti parlano per me e non consento a nessuno di mettere in discussione il mio comportamento che, anche se non coinvolto in prima persona in questa campagna elettorale, è stato sempre corretto e lineare – aggiunge l’ex sindaco di Castellabate – Veramente qualche mente malata può pensare che alla posizione pubblica ne corrisponda una nascosta? Follia! Se avessi voluto fare altre scelte le avrei, come sempre, fatte alla luce del sole».