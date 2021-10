A Buonabitacolo inaugura “Largo dei Migranti”

BUONABITACOLO. Inaugura “Largo dei Migranti”. L’appuntamento è per questa mattina, giovedì 7 ottobre (ore 11), in via Nazionale, nei pressi del ponte Peglio. A questo evento parteciperanno le Autorità civili del Comune di Buonabitacolo, il Presidente, la Dirigenza e gli Operai della Comunità Montana Vallo di Diano, i Docenti e gli Allievi del Liceo Artistico Italo – Svizzero di Zurigo.

Questi ultimi hanno realizzato delle opere d’arte da donare alla comunità. Opere simboliche realizzate lavorando dei blocchi di pietra che rappresentano vecchie “valige di cartone” che contenevano gli affetti di chi emigrava, affetti che gli allievi hanno immaginato di rappresentare visibilmente sulle lastre di pietra.

Dopo l’inaugurazione, presso il Centro Sociale “Cupola”, saranno conferiti degli Attestati di Benemerito agli Operai della Comunità Montana e agli allievi del Liceo artistico. Seguirà un buffet.