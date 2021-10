Novi Velia: parcheggio con parco giochi, c’è il progetto

NOVI VELIA. Al via l’iter per la realizzazione di un parcheggio con annesso parco giochi alla località Santo Ianni SS18.

L’Ente Comunale, guidato dal sindaco Adriano De Vita, ha approvato il relativo progetto esecutivo dei lavori per un importo complessivo pari a 95 mila euro.

Della somma totale 50.714, 62 euro serviranno per i lavori; nella cifra è compresa la somma di 2.480,22 euro quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il finanziamento dell’opera sarà garantito mediante contrazione di mutuo con la Cassa depositi e prestiti.

L’opera garantirà nuovi servizi e un’area di svago per i più piccoli lungo la statale.