Caselle in Pittari: al via interventi su edifici pubblici

CASELLE IN PITTARI. L’amministrazione comunale, con a capo il Sindaco Giampiero Nuzzo, ha dato il via libera ai lavori per l’efficientamento energetico della scuola sita in Via Pozzo.

Questo, nel dettaglio, il piano degli interventi

Il progetto prevede interventi per “il completamento dell’impianto di efficientamento energetico della scuola di via Pozzo in linea con quanto realizzato nelle aule”.

Il costo complessivo sarà pari a € 50.000,00 di cui € 36.042,38 3 € 4.325,09 di somme messe a disposizione. Il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori entro il 15/10/2021.

Altro intervento programmato, è l’efficientamento energetico presso l’edificio “ex educandato in Viale Roma” per un importo pari a € 50.000,00 tra spese per i lavori € 42.616,21 e € 3.200,00 per le somme messe a disposizione.

“Il Comune è risultato beneficiario dei contributi messi a disposizione dalla Legge di Bilancio del 2019 per efficientamento energetico, illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e sviluppo sostenibile”.