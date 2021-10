Stio amplia l’impianto di pubblica illuminazione a led

Il Comune di Stio, guidato dal sindaco Natalino Barbato, ha dato il via libera ai lavori di “Efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione frazione Gorga – 2 lotto”, nell’importo generale complessivo di € 50.000,00.

Il lavoro è finanziato con il contributo del Ministero dell’Interno per l’annualità 2021. Il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/01/2020, difatti, assegna ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per il corrente anno, un contributo di 50.000,00 euro per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

L’Ente ha così deciso di dare continuità a quanto già iniziato con la precedente annualità, con l’ammodernamento dell’impianto di Pubblica Illuminazione della Frazione Gorga grazie ai led. Un modo per garantire maggiori risparmi e al contempo più efficienza.