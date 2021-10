San Mauro La Bruca: Nazario Ricco Sindaco. Ecco il consiglio comunale

Con 244 voti Nazario Ricco è il nuovo sindaco di San Mauro La Bruca con «Lista Uniti si può, diamo vita al futuro».

L’altro candidato a sindaco Michele Cusati con la lista «Una stretta di mano Insieme San Mauro e San Nazario» si è fermato a 141 preferenze. In totale sono stati 550 gli elettori che si sono recati al voto, circa il 70 per cento degli aventi diritto.

«Sono felicissimo ed orgoglioso dall’incarico che i miei cittadini mi hanno voluto affidare. Inizierò subito a lavorare per il bene della mia comunità».

Operatore sanitario dell’Ospedale San Luca, lavora nelle sale operatorie, Ricco ha le idee ben chiare sul lavoro che la neo amministrazione dovrà portare avanti per il bene di tutta la su comunità:

«il nostro impegno – dice – sarà soprattutto rivolto a rivitalizzare il nostro paese con iniziative che vanno in linea con il turismo creando posti di lavoro è una valida alternativa al turismo costiero mettendo in evidenza l’integrità del nostro borgo e raccordarci con altri enti territoriali per dare valore e finanziamenti alle infrastrutture di cui ancora abbiamo bisogno».

Nazario Ricco succede a Francesco Scarabino. A San Mauro La Bruca dunque il voto degli elettori ha confermato le previsioni della vigilia. Per il piccolo comune inizia una nuova esperienza amministrativa.

Il consiglio comunale sarà così composto:

Lista “Uniti si può” con a capo il nuovo Sindaco Nazario Ricco: siederanno Angelo Di Fluri 25, Settimio Durso 21, Andrea Forte 20, Loredana Forte 34, Mariano Ricco 23, Gabriele Romanelli 46, Armando Zammarrelli 18.

In minoranza insieme al Candidato sindaco Michele Cusati: sono stati eletti Franco Giovanni Castello 48, Aniello De Conicis 30.