Elezioni a Tortorella: vittoria per Nicola Tancredi. Gli eletti

Nicola Tancredi vince le elezioni a Tortorella. Un risultato scontato considerato che contro di lui correva una lista civetta. Una formazione che si è presentata per evitare la sfida con il quorum.

Elezioni a Tortorella, le reazioni

«Avrei preferito una vera alternativa a come per il passato nel nostro comune non si è formata una squadra che offrisse agli elettori una possibilità di scelta. Purtroppo nei piccoli comuni il rischio di non raggiungere il quorum è forte perché gran parte degli elettori vive all’estero, nel nostro caso oltre oceano, è la possibilità di non superare il 40% è forte», le parole di Tancredi.

È la quarta volta che viene eletto per la fascia tricolore, prima ancora, è stato vice sindaco.

Il consiglio comunale

Con Nicola Tancredi (285 voti di lista ) sono stati eletti: Gianfranco Lettieri (69 ), Domenico Abbadessa ( 38 ), Luigi Sampogna (34), Giuseppe Montesano (34), Matteo Riccio (31), Felice Spalatro (30), Rocchenzo Spanò (11). Per la minoranza sono stati eletti: Armando Giffoni, candidato a sindaco della lista civetta ( 14 voti di lista ), Diego Pagano (7), Filomena Amato (3). Votanti 316 su 805 elettori ( solo 390 residenti), bianche 11 e nulle 6.