Elezioni a Santa Marina, vince Fortunato: ecco gli eletti

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per Giovanni Fortunato che si aggiudica le elezioni a Santa Marina con il 61,63% delle preferenze. La lista avversaria guidata da Vincenzo Castaldo si ferma al 27,98%; al 10,39% quella guidata da Paola Tangredi, di fatto una lista civetta del sindaco uscente.

Elezioni a Santa Marina: i voti

Lista Gruppo Fortunato con Giovanni Fortunato: Giuseppe Cavaliere 227, Francesco De Biase 107, Daniela De Franco 65, Caterina Fortunato 64, Gennarino Giudice 128, Virgilio GIudice 229, Demetrio Lione 131, Italia Pecorelli 30, Francesco Perazzo 42, Luca Scarpitta 160, Maria Carmela Siciliano 42, Teresa Vigilante 37.

Lista Insieme per tutti con Vincenzo Castaldo: Giuseppe Vita 100, Giangiuido Cafiero 135, Daria Scarpitta 150, Donato Scarpitta 123, Nicola Lamoglie 37, Giovanni Giudice 7, Citera Pasquale 1, Maurizio Cicatiello 0, Fabiana Molinaro 0, Anna Maria Chiantera 0, Giovanni Izzo 0, Sergio Cammarosano 0.

La storia continua con Paola Tangredi: Gianluca Berardi 6, Demetrio Borrello 7, Thomas Buraglia 8, Mariarosaria Cucino 5, Pasquale Fortunato 135, Annamaria Latriglia 10, Giovanni Pellegrino 11, Mario pellegrino 13, Massimo Russo 9, Maria Felicia Sica 5, Annalisa Sorrento 3.

Il consiglio comunale

Per la maggioranza entrano in consiglio comunale Virgilio Giudice, Giuseppe Cavaliere, Luca Scarpitta, Gennarino Giudice, Demetrio Lione, Francesco De Biase, Daniele De Franco, Caterina Fortunato. Per le altre liste Paola Tangredi, Vincenzo Castaldo, Daria Scarpitta, Gianguido Cafiero.