Elezioni a Castel San Lorenzo: Giuseppe Scorza Sindaco. Ecco le preferenze

Scelgono la continuità gli elettori di Castel San Lorenzo. Giuseppe Scorza resterà ancora in carica. Si apre il suo secondo mandato. Lo spoglio non ha riservato sorprese per la lista “Avvenire Pace e Libertà” risultata sempre in vantaggio su quella capeggiata da Gerardo D’Amato, alla sua prima esperienza politica (Per Castello).

Soddisfazione per il confermato primo cittadino del centro della Valle del Calore che parla di «una grande vittoria che premia il lavoro di cinque anni. Un progetto che abbiamo proposto ai nostri compaesani e che ha trovato il gradimento della comunità castellese.

“Possiamo proseguire l’azione che stiamo portando avanti sul territorio con i progetti già lanciati per il futuro. Un grande conforto, un sentimento che ci arriva e che approva quello che fino a questo momento abbiamo fatto e che vogliamo ancora realizzare. È stata una campagna elettorale vivace, adesso è il tempo della concordia, della discussione e condivisione».

Sono circa 400 i voti di scarto tra Scorza e D’Amato, un’affermazione netta in un centro che negli ultimi anni era riuscito ad ottenere stabilità politica. Scorza, infatti, è rimasto in carica per tutto il quinquennio; era subentrato a Gennaro Capo il cui mandato era finito anzitempo.

Capo si era ricandidato ma come consigliere comunale in questa tornata elettorale al fianco di D’Amato. Di fatto, però, gli elettori hanno scelto di dare continuità al progetto politico di Scorza che ha messo in cantiere una serie di progetti che potrebbero vedere la luce nel prossimo quinquennio.

Ecco le preferenze:

Lista “Avvenire Pace Libertà” con a capo il Sindaco Giuseppe Scorza: Arcangelo Breglia 84, Antonio Buono 82, Eva Cammardella 81, Giovanni Capozzolo 171, Cosimo Fabiano 212, Antonietta Iuliano 85, Antonio Masi 30, Giovanbattista Sabetta 64, Luigi Cosimo Valiante 126, Pasquale Venturiello 85.

Lista “Per Castello” con candidato a Sindaco Gerardo D’Amato: Mariapia Brenca 37, Cosma Capo 45, Gennaro Capo 141, Simone Inglese 33, Giancosimo Luongo 54, Mariassunta Mucciolo 16, Luigi Peluso 138, Rosa Rizzo 60, Gabriella Scarardino 19, Fiorenzo Valletto 70.