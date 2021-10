Promozione, il programma del prossimo turno

PROMOZIONE 3° GIORNATA: L’F.C. SARNESE 1926 IN VETTA SOLITARIA, POSEIDON A -2 ED HERAJON A QUOTA 0

Nel weekend il terzo turno del campionato di Promozione, girone E non ha mosso la classifica per quanto riguarda gli scontri diretti, ma ha trovato il comandate della classifica, si tratta dell’F.C. Sarnese 1926 a quota 9, con alle spalle un trio composto da: Centro Storico Salerno, Giffoni Sei Casali ed U.S. Poseidon 1958 con 7 punti. Il Real Palomonte in questo turno si piazza a metà classifica, mentre in fondo a 0 punti c’è l’Herajon insieme all’Academy Ebolitana ed alla Giffonese. Vediamo insieme i risultati:

SABATO ORE 15:30

Nocera Superiore R53 – F.C. Sarnese 1926 0 – 2

Pro Sangiorgese – Temeraria 1957 San Mango 0 – 0

Sanseverinese – Academy Ebolitana 2 – 0

DOMENICA ORE 15:30

G.S. Herajon 1956 – Sporting Pontecagnano 0 – 3

Giffonese – Rocchese 1 – 3

Giffoni Sei Casali – Centro Storico Salerno 2 – 2

Real Palomonte – U.S. Poseidon 1958 1 – 1

CLASSIFICA P.TI

F.C. Sarnese 1926 9

Centro Storico Salerno 7

Giffoni Sei Casali 7

U.S. Poseidon 1958 7

Sanseverinese 6

Rocchese 6

Real Palomonte 5

Pro Sangiorgese 4

Sporting Pontecagnano 3

Temeraria 1957 San Mango 3

Nocera Superiore R53 1

Academy Ebolitana 0

Giffonese 0

G.S. Herajon 1956 0

Il prossimo turno

Il prossimo weekend potrebbe iniziare a delineare (anche sè molto prematuro) o smuovere in modo significativo la classifica, con la capolista in trasferta del Centro Storico Salerno che dista di soli 2 punti e sfide tra l’alta classifica e la bassa.

Il programma:

SABATO

ORE 15:30

Centro Storico Salerno – G.S. Herajon 1956 Stadio Centro Sportivo “Vincenzo Volpe” di Salerno

F.C. Sarnese 1926 – Real Palomonte Stadio Comunale “Felice Squirtieri” di Sarno

Sporting Pontecagnano – Giffonese Stadio “Xxiii Giugno 1978” di Pontecagnano Faiano

Temeraria 1957 San Mango – Sanseverinese Stadio “Centro Tecnico Casignano” di Capriglia

U.S. Poseidon 1958 – Pro Sangiorgese Stadio “Mario Vecchio” di Capaccio Scalo

DOMENICA

ORE 10:30

Rocchese – Nocera Superiore R53 Stadio “Ravaschieri” di Nocera Superiore

ORE 15:30

Academy Ebolitana – Giffoni Sei Casali Stadio Comunale “Josè Guimaraes Dirceu” di Eboli