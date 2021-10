Ottati: via Telegram le informazioni ai cittadini

OTTATI. Un servizio di informazioni via Telegram per la comunità di Ottati. L’iniziativa si propone di migliorare e potenziare i servizi in favore della cittadinanza con un sistema gratuito di messagistica.

Via Telegram le informazioni: il servizio

Per poter ricevere le informazioni basterà scaricare l’app Telegram sul proprio telefono, cercare il nome del canale @comunediottati; quindi premere sulla scritta “UNISCITI” per ricevere le notifiche con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le informazioni

Il servizio permetterà di ricevere informazioni su pubblica utilità, stati di emergenza, eventi e iniziative.

Un modo per informarsi velocemente e gratuitamente.