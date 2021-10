Import macchinari: ecco come procedere all’importazione dalla Cina oggi

L’importazione di macchine, strumenti, utensili e oggetti di vario genere dalla Cina, e comunque in generale dai paesi extra UE, richiede un’estrema attenzione a quelle che sono le normative di riferimento, al fine di evitare ogni possibile problema che possa generare difficoltà durante la procedura.

É quindi importante conoscere con precisione quelle che sono le direttive europee di riferimento, sapere come importare le merci in sicurezza e, al contempo, prendere gli adeguati provvedimenti quando accade che un prodotto venga bloccato in dogana in quanto non conforme o privo della documentazione corretta.

Per procedere in sicurezza con l’importazione di macchinari dalla cina, è necessario innanzitutto conoscere le varie figure professionali coinvolte in questa procedura, ovvero il produttore di macchine e strumenti, il rappresentante, l’importatore e il distributore finale.





Importazioni dalla Cina: gli errori da evitare

Un errore da evitare è quello di importare macchine e strumenti dalla Cina, o da qualsiasi altro paese situato al di fuori della Comunità Europea, senza verificarne con precisione l’attendibilità e la conformità alla normativa di riferimento.

Talvolta accade che qualcuno acquisti prodotti dai paesi extracomunitari, e in particolare dalla Cina, utilizzando piattaforme online e motori di ricerca dedicati al commercio elettronico. In questo modo gli articoli si acquistano direttamente, effettuando il pagamento tramite transazione digitale e senza comunque sincerarsi se siano conformi o meno alle normative europee.

Quando avviene il controllo in dogana, e si verificano ovviamente problemi di inadeguatezza, nella maggior parte dei casi non è più possibile intervenire per sbloccare la situazione.

Si tratta di errori abbastanza comuni e piuttosto pericolosi, poiché possono facilmente comportare anche gravi sanzioni e rivalse penali, a causa di problemi che potevano essere facilmente evitati. Richiedere la documentazione di riferimento per gli articoli importati dai paesi extra UE permette di dimostrarne la conformità e l’attendibilità nei confronti della normativa.

È importante comunque tenere conto che le norme variano spesso in base alla destinazione di utilizzo di un determinato prodotto: ad esempio, un prodotto destinato ad essere utilizzato dai bambini deve corrispondere a specifici requisiti che garantiscano la sicurezza e la tutela della salute.

Per tale ragione, è importante, quando si acquistano prodotti provenienti da paese extra UE, essere in possesso di tutte le informazioni necessarie riguardo alla destinazione di utilizzo e ai canali di vendita e distribuzione, così che l’imballaggio, il manuale di istruzione e ogni altro elemento sia perfettamente conforme alla legge e non comporti alcun rischio di contestazione.





Quali sono i documenti necessari per le operazioni doganali

Non di rado, la documentazione che accompagna i prodotti importati dalla Cina e dai paesi extracomunitari non è corretta.

Ciò avviene perché le informazioni da ottenere per procedere con l’importazione variano notevolmente da un prodotto ad un altro. É quindi molto importante che ogni articolo importato sia fornito di manuale di istruzioni chiaro e corretto, fascicolo di valutazione del rischio e dichiarazione di conformità.

Senza dimenticare che, come si è detto, molto spesso la normativa varia in relazione alle modalità di impiego e alla destinazione di utilizzo di un prodotto, con relativa necessità di modificare e adeguare completamente la documentazione.





Come gestire un marchio Made in Italy

Quando un marchio italiano si avvale di un produttore esterno situato in un paese extra UE, quale può essere appunto la Cina, è necessario che sia presente sui prodotti stessi la dicitura Importato da Extra UE o addirittura Made in China. Solo successivamente, quando tali prodotti vengono rifiniti o trasformati in una fabbrica italiana, possono essere contrassegnati con la dicitura Made in Italy anche se, come si è detto, è sempre necessario controllare la destinazione di utilizzo del prodotto stesso.

È molto importante evitare rigorosamente di apporre etichette e scritte Made in Italy su articoli prodotti in Cina e successivamente importati: la dichiarazione di origine è uno degli elementi fondamentali in qualsiasi procedura di importazione.