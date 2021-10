Aquara, dissesto idrogeologico: ecco i lavori in programma

AQUARA. L’amministrazione comunale progetta interventi per i lavori di dissesto idrogeologico e messa in sicurezza dell’area adiacente la strada comunale Kennedy- Masusano.

Il progetto dei lavori per il dissesto idrogeologico: i dettagli

E’ partito l’iter progettuale relativo alla messa in sicurezza per grave dissesto idrogeologico lungo la strada comunale Kennedy.

Il progetto dei lavori sarà finanziato con contributi pubblici, e le spese per gli interventi, ammonteranno a € 650.000,00.

Il dissesto idrogeologico è uno dei problemi che attanaglia il territorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Soprattutto le aree interne sono costrette a fronteggiarlo, spesso senza le adeguate risorse per intervenire.

“Ecco perché possono risultare fondamentali le risorse che arrivano dagli enti sovracomunali. In tal senso un’occasione che molti comuni puntano a sfruttare, è quella dei finanziamenti concessi dalla Regione o dal Ministero degli Interni“, fanno sapere da palazzo di città.