Agropoli, restyling del centro: attesa per i pareri

AGROPOLI. Tardano a cominciare i lavori per il restyling del centro cittadino, già annunciati nei mesi scorsi. Le opere, infatti, non hanno ancora ricevuto il via libera da parte della Soprintendenza. Pertanto il progetto resta chiuso in un cassetto.

Restyling del centro: il progetto

Per il restyling del centro il Comune di Agropoli ha previsto una spesa di quasi 266mila euro per una serie di interventi di riqualificazione del salotto della città e di piazza Nassirya, due zone che benché centralissime sono vittima del degrado e di un arredo urbano vecchio e in pessimo stato di manutenzione.

L’Ente potrà intervenire con fondi risparmiati da precedenti mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti: nello specifico le somme arrivano dalle opere relative ad un Parcheggio della Madonna del Carmine (che l’Ente ha rinunciato a realizzare), la riqualificazione di Piazza San Severino e di via Piano delle Pere.

Il progetto di restyling del centro di Agropoli è già pronto: qualora dovesse arrivare il via libera ai lavori le opere potrebbero prendere il via in tempi brevi.