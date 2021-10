Malore fatale per Fabio Ursini, il re del by night nel salernitano

Si è spento all’improvviso, nella tarda serata di ieri notte, Fabio Ursini, il re delle serate danzanti salernitane. Aveva da poco festeggiato i 37 anni, amava la Juventus e organizzare brillanti serate caraibiche; famosissima era la sua “Lista Ursini”.



Tanti i suoi sfoghi in passato, sui social, dove raccontava il terribile periodo Covid, la ripresa degli eventi post pandemia e un malore che lo aveva già segnato in passato, superato solo grazie ai genitori, purtroppo scomparsi anche loro. Ma per il malore accusato ieri notte, non c’è stato nulla da fare.

Lascia su questa terra una bambina e un profondo vuoto nei parenti e amici. Tantissimi i messaggi increduli apparsi sui social; in molti hanno voluto ricordare la sua travolgente allegria in pista. Ursini era molto conosciuto anche dagli amanti della notte del Cilento.