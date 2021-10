Incidenti domestici: a Casaletto Spartano un corso per prevenirli

CASALETTO SPARTANO. Domenica 3 ottobre, presso l’aula consiliare, è in programma un corso per prevenire gli incidenti domestici. Verranno garantiti corsi su disostruzione di via aeree per adulti, bambini e animali domestici, tecniche di taglio alimenti e un corso BLSD adulto – pediatrico.

Incidenti domestici: i dati

L’iniziativa assume particolare rilievo per prevenire gli incidenti domestici. Secondo l’Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana” condotta dall’Istituto Nazionale di Statistica, 694 mila persone (pari all’11,5 per 1.000 della popolazione) hanno avuto un incidente nella propria abitazione1. Su questa base, la stima nell’arco di 12 mesi è di 2 milioni e 800 mila persone circa coinvolte in un incidente nella propria abitazione.

Sono dati che ci aiutano a descrivere un fenomeno che viene segnalato come “in crescita” e che con lo scorso lockdown hanno subito una ulteriore impennata.

L’appuntamento di Casaletto Spartano

Il corso di prevenzione di incidenti domestici in programma a Casaletto Spartano è in programma alle ore 9. Il corso consentirà di ottenere attestati validi per concorso nazionali e nei corpi dello stato e per l’adeguamento al decreto Balduzzi.