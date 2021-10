Vallo della Lucania: giovani in campo per l’ambiente

VALLO DELLA LUCANIA. Anche il centro cilentano protagonista dell’evento internazionale “Global Strike For Future”. L’appuntamento è sabato 2 ottobre, con “Young, Wild and Green”. Questo il programma:

Ore 8:30 raduno presso stazione bus

Ore 9:00 collocazione alberi davanti le scuole superiori di Vallo

Ore 10:00 ritrovo presso il parco “Stella del Mattino”;

Ore 10:30 dibattito informativo sui i temi dell’emergenza climatica e del riscaldamento globale;

Ore 11:00 pulizia del parco e di zone adiacenti ad esso a cura dell’associazione “Cilento Clean Up” e volontari

Ore 12:00 fine manifestazione ed inizio “Aperitivo Ecologico” presso il Golden cafè

«Per la prima volta centinaia di giovani “si sporcheranno le mani”, anziché limitarsi alla solita marcia per l’ambiente. Ci tenevamo ad organizzare qualcosa che potesse concretamente impegnare i partecipanti: insieme all’associazione di attivisti ambientali “cilento clean up”, raccoglieremo rifiuti lungo le strade e collocheremo un albero davanti ad ogni scuola. Da anni veniamo informati sulla gravità dell’emergenza climatica e sugli strumenti utili per contrastarla, è arrivato il momento di agire, ora, tutti insieme. Tra i ragazzi c’è tanto entusiasmo e tanta voglia di fare, daremo un bell’esempio alle generazioni più grandi e lanceremo un bel messaggio alle istituzioni» spiega Francesco Bertolini, organizzatore e ideatore.

«Saremo presenti anche noi, parlando del problema che stiamo affrontando e affronteremo e delle nostre esperienze – dice Antony Cammarano dell’associazione Cilento Clean Up – In piú ne approfitteremo per portare avanti la campagna di tesseramento»

La manifestazione, organizzata dal Forum dei Giovani di Vallo della Lucania, sarà in partnership con: