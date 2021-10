Scoperti a smontare autocarro rubato: due denunce a Campagna

I Carabinieri della Stazione di Campagna hanno denunciato due ragazzi rumeni di 33 anni pregiudicati per riciclaggio in concorso. In particolare la pattuglia, nel transitare nei pressi dell’abitazione di uno dei due denunciati, notava gli stessi intenti a smontare un autocarro Fiat Iveco 35 con autogru.

Il mezzo era privo di targhe e con targhetta del telaio asportato.

Le immediate indagini permettevano di appurare che il mezzo risultava provento di furto in quanto rubato qualche giorno prima del potentino.