Il Corpo infermieristico dell’esercito USA a Capaccio Paestum

Tappa a Capaccio Paestum per Emi Weiss, responsabile dello United States Army Nurse Corps, il Corpo infermieristico dell’esercito degli Stati Uniti, in visita a Capaccio Paestum.

Istituito dal Congresso degli USA nel 1901, l’Army Nurse Corps è uno dei sei rami medici speciali di ufficiali che costituiscono il Dipartimento medico dell’esercito.

«Oggi una sua delegazione ha visitato le coste della nostra Città, nel punto in cui sbarcarono le truppe americane la notte del 9 settembre 1943, per portare l’omaggio ai soldati che diedero la vita per liberare l’Italia e il mondo dall’orrore del nazifascismo», spiega il sindaco Franco Alfieri.

«La loro visita è stata per noi l’occasione per esprimere, ancora una volta, riconoscenza e gratitudine alle forze Alleate e in particolare agli Stati Uniti d’America – aggiunge – Ed è stato anche un momento per ricordare un evento storico decisivo per tutti noi. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: l’Operazione Avalanche non va ricordata solo una volta all’anno. Ne va fatta memoria sempre».