13enne salernitana cade nel vuoto: si indaga

Cade nel vuoto dalla finestra della sua aula. E’ accaduto ieri in un istituto di Battipaglia. Da comprendere se la ragazzina, appena 13 anni, si sia lanciata volontariamente o si sia tracciata di un incidente.

Stando alla ricostruzione dei carabinieri della locale compagnia, l’alunna sarebbe uscita regolarmente con gli altri studenti al suono della campanella, alle 13:30. Dopodiché, con una scusa, sarebbe risalita in classe e lì – approfittando dell’assenza di tutti – si sarebbe lanciata nel vuoto.

Soccorsa dai sanitari del 118, la ragazza è stata trasferita al Santobono di Napoli. I medici le avrebbero riscontrato lesioni importanti ma, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

Si indaga sull’accaduto.