Mascherina obbligatoria all’aperto in Campania, c’è la proroga

Scadeva oggi l’ordinanza regionale che impone l’obbligo della mascherina all’aperto in Campania, ma nel pomeriggio è arrivata la firma del presidente Vincenzo De Luca alla proroga.

L’ordinanza, quindi, prevede ancora l’uso obbligatorio dei dispositivi di protezione in ogni luogo dove c’è la possibilità che si creino assembramenti come centri urbani, piazze, lungomari, quando si è in fila, nei mercati o nelle fiere, se si partecipa a eventi, nell’attesa di un mezzo di trasporto.

Tra le misure previste, figura il divieto dalle ore 22 alle 6 del mattino di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale e con distributori automatici ed è vietato anche il consumo delle stesse nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali.