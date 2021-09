Il sondaggio: “La Spigolatrice di Sapri” secondo te, è meravigliosa o inopportuna? “

Protagonista indiscussa della settimana, è stata la statua raffigurante la “Spigolatrice di Sapri”, inaugurata il 25 settembre alla presenza delle autorità locali e del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in città per un tour elettorale accompagnato dal senatore Francesco Castiello (leggi qui).

Spigolatrice di Sapri: le polemiche

A far scalpore è stato “l’abito succinto” della Spigolatrice che lascia intravedere le sue forme sinuose.

La prima a muovere polemica è stata l’ex senatrice Manuela Repetti dichiarandosi “Inorridita dalla inaugurazione della nuova statua, suggerirei di abbatterà”. A cavalcare l’onda mediatica tante figure di spicco del panorama politico italiano. Tutta la stampa italiana ha trattato l’argomento, facendo diventare la “questione saprese”, una questione internazionale. È di ieri infatti un articolo della CNN che accenna al un dibattito sessista creatosi.

Laura Boldrini, ex presidente della Camera, ha affermato che “la statua è un’offesa alle donne e alla storia che dovrebbe celebrare”.

Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile risponde invitandola ad “organizzare insieme il 25 novembre a Sapri la Conferenza nazionale sul sessismo e violenza di genere”.

Anche Cirinnà ha espresso la sua opinione chiedendone la rimozione.

L’opinione del web

Il web attraverso sondaggio si è espresso con giudizio favorevole. Per il 75% l’opera di Emanuele Stifano è meravigliosa e non inopportuna.

“Critiche superficiali, dovute alla presenza di Conte. Nessuno ne avrebbe parlato se non ci fosse stato lui” scrive Sara.

“Il sessismo è negli occhi di chi lo vede” dice Gianni.

“Grazie a a tutti è solo popolarità per il nostro paese” dice Domenico, saprese.

Anche lo scultore Stifano, probabilmente stanco delle polemiche ha dichiarato:

“Se fosse stato per me – ha scritto su Fb – avrei fatto una figura completamente nuda, lo stesso vale per il Palinuro di qualche anno fa e per le statue che farò in futuro, semplicemente perchè sono amante del corpo umano in generale e mi piace lavorarci. Penso comunque che sia inutile dare spiegazioni a chi vuole assolutamente vederci depravazioni o cose varie“.

Al prossimo sondaggio.