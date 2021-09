Elezioni nel Golfo di Policastro: tre i comuni alle urne

Sono tre i comuni dell’area del Golfo di Policastro che saranno chiamati alle urne domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Si tratta di Tortorella, Vibonati e Santa Marina. Nel primo caso il sindaco Nicola Tancredi cerca la riconferma; a sfidarlo Gianfranco Lettieri, già candidato alle scorse amministrative con la lista opposta a Tancredi che si ripresenta agli elettori con gran parte del gruppo che lo ha già appoggiato cinque anni fa. Clicca qui per le liste di Tortorella.

Elezioni a Vibonati

Non ci sarà più Franco Brusco, invece, a Vibonati. La continuità sarà rappresentata da Manuel Borrelli, a capo della lista “Avanti nella continuità”. Dall’altro lato Giovanni Scognamiglio con “Entra nel futuro”. La terza lista, con Vincenzo Cernicchiaro, è di fatto una lista che è comunque legata al candidato Manuel Borrelli.

Elezioni nel Golfo: Santa Marina

La sfida più sentita, invece, è a Santa Marina. Giovanni Fortunato (sindaco in carica) questa volta avrà due competitor. In opposizione alla lista “Gruppo Fortunato ci saranno Vincenzo Castaldo con “Insieme per tutti” e Paola Tangredi con “La Storia Continua”.

Castaldo è consigliere di minoranza uscente. La lista di Tangredi, invece, è di fatto una lista cosiddetta “Civetta” in quanto fa comunque riferimento a Fortunato.

La vigilia delle elezioni è stata complessa con il primo cittadino uscente che ha visto apparire anche scritte minatorie nei suoi confronti. Clicca qui per le liste di Santa Marina.