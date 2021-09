Caselle in Pittari: le “mele solidali AISM” ti aspettano | 1-4 Ottobre

CASELLE IN PITTARI. Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari aderisce alle iniziative di solidarietà di AISM ONLUS, per contribuire alla raccolta fondi a favore della ricerca sulla Sclerosi Multipla.

Nei giorni 1/2/3 E 4 OTTOBRE 2021, sarà allestito uno stand in Piazza Olmo / Viale Roma, per la distribuzione delle MELE di AISM.

La suddetta manifestazione benefica dell’AISM è organizzata sotto L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Si potrà contribuire anche con la donazione attraverso un SMS SOLIDALE al numero 45512.

Per ogni altra ulteriore informazione sull’iniziativa nazionale e sulle attività di ricerca dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla si potrà consultare il sito: www.aism.it

“La Mela di AISM. Oltre 2 milioni di mele ti aspettano per sostenere la lotta alla sclerosi multipla.

Torna nelle piazze italiane la manifestazione dedicata ai giovani con sclerosi multipla, i più colpiti dalla malattia. 45512 è il numero solidale per sostenere il progetto “ripartire insieme” con un SMS” #INSIEMEPIU’FORTI.