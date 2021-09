Biblioteche comunali: pioggia di fondi nel Cilento, Diano e Alburni

CILENTO.Pioggia di fondi per le biblioteche comunali nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

I finanziamenti rientrano nella misura prevista dalla Regione Campania per sostenere le biblioteche operanti in Campania e regolarmente aperte al pubblico, attraverso la concessione di contributi.

I progetti per i quali è stato possibile richiedere il contributo hanno avuto, a pena di esclusione, come oggetto una sola delle seguenti finalità: istituzione di biblioteche; incremento e miglioramento delle raccolte librarie e documentarie; incremento e miglioramento delle dotazioni di arredi e/o attrezzature tecniche; catalogazione di fondi bibliografici moderni e pubblicazione di cataloghi a stampa per fondi antichi, di pregio o di particolare interesse culturale; interventi di tutela del patrimonio bibliografico antico e di pregio; catalogazione informatizzata di fondi antichi; digitalizzazione di materiale librario antico; qualificazione e aggiornamento degli addetti alle biblioteche, anche in modalità da remoto e in ogni caso compatibilmente con le misure di contenimento da Covid 19; realizzazione di mostre di materiale storico e artistico, anche in modalità da remoto e in ogni caso compatibilmente con le misure di contenimento da Covid 19; animazione bibliotecaria, anche in modalità da remoto e in ogni caso compatibilmente con le misure di contenimento da Covid 19; promozione di iniziative per lo sviluppo dei servizi all’utenza, anche in modalità da remoto e in ogni caso compatibilmente con le misure di contenimento da Covid 19; convegni di studio in materia di biblioteche e musei, anche in modalità da remoto e in ogni caso compatibilmente con le misure di contenimento da Covid 19; infine, promozione e valorizzazione di patrimoni bibliografici antichi e di pregio, anche in modalità da remoto e in ogni caso compatibilmente con le misure di contenimento da Covid 19.

Tanti i fondi arrivati anche nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni; di seguito l’elenco con tutti i Comuni ammessi al finanziamento:

Prignano Cilento – Biblioteca Civica Vittorio Bachelet – Incremento e miglioramento delle raccolte librarie e documentarie;

Sapri – Biblioteca Comunale Biagio Mercadante – Catalogazione di fondi bibliografici moderni;

Stella Cilento – Biblioteca comunale San Lorenzo – Frazione San Giovanni – incremento e miglioramento delle raccolte librarie e documentarie;

Sicignano degli Alburni – Biblioteca Comunale – Catalogazione di fondi bibliografici moderni e pubblicazione di cataloghi a stampa per fondi antichi;

Cuccaro Vetere – Biblioteca Comunale – Incremento e miglioramento delle raccolte librarie e documentarie;

Torre Orsaia – Biblioteca comunale – Università Popolare del Cilento – Incremento e miglioramento delle dotazioni di arredi e/o attrezzature tecniche;

Ottati – Biblioteca “ANTONIO E TEODORO BAMONTE” – Catalogazione di fondi bibliografici moderni e pubblicazione di cataloghi a stampa per fondi antichi;

Orria – Biblioteca Comunale – Incremento e miglioramento delle dotazioni di arredi e/o attrezzature tecniche.