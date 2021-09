Medici no vax: prime sospensioni nel salernitano

Anche in Provincia di Salerno arrivano le prime due sospensioni da parte dell’Ordine dei Medici per professionisti No Vax. Uno di questi lavora in provincia di Napoli, l’altro in provincia di Firenze, ma entrambi sono iscritti all’ordine salernitano.

E proprio qui potrebbero arrivare i nuovi provvedimenti. L’Ordine dei medici, infatti, è in attesa di ricevere la lista completa da parte dell’Asl Salerno.

La decisione è stata ufficializzata dallo stesso presidente dell’ordine Giovanni D’Angelo, nel corso della presentazione ieri della cerimonia di premiazione ai propri iscritti a 40, 50 e 60 anni dalla laurea.