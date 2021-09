Oggi a Trentinara la consegna lavori sulla SP 13

TRENTINARA. Oggi alle 16,30 a Trentinara la Provincia di Salerno consegna i lavori urgenti per la messa in sicurezza, mediante ricostruzione delle opere di sostegno della sede stradale della SP 13 al km 12+300 nel Comune di Trentinara.

Insieme al Presidente della Provincia, sono presenti il Sindaco e il Consigliere regionale Luca Cascone, Presidente della IV Commissione – Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti.

“L’intervento di Trentinara nello specifico – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – riguarda il recupero e la messa in sicurezza di un ponte sulla SP 13 e viene finanziato per 934 mila euro grazie al protocollo d’intesa fra Regione Campania e Provincia di Salerno, per la “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale” – decreto regionale n. 377 del 14 giugno u.s.

Grazie al sostegno della Regione Campania del Presidente Vincenzo De Luca riusciamo ad aprire nuovi cantieri – conclude Strianese – per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”