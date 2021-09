Vallo, accuse a dipendente comunale: la replica del sindaco Aloia

Riceviamo e pubblichiamo, di seguito, nota stampa del sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Aloia, in merito a talune accuse mosse durante il comizio della lista guidata dal candidato sindaco Antonio Sansone, all’indirizzo del dipendente comunale Valerio Rizzo. Ecco il testo della nota:

Nella mia qualità di Capo dell’Amministrazione Comunale, ancora per qualche giorno, avendo appreso della disdicevole quanto gratuita accusa rivolta senza alcun riguardo, durante il pubblico comizio elettorale di venerdì sera 24 settembre 2021, da parte del candidato Sindaco dott. Antonio Sansone, contro l’avv. Valerio Rizzo, a tutt’oggi dipendente del Comune che mi onoro di rappresentare e Responsabile del Settore Affari Generali, sento l’urgenza ed il dovere di intervenire in sua protezione, di offrirgli il mio sostegno e la mia solidarietà umana e personale, e fargli sentire tutta la mia vicinanza e comprensione, che è anche quella di tutta la compagine amministrativa.

Certamente non possono passare inosservate le offese proferite contro chi non può rispondere allo stesso modo, dallo stesso palco, non possono passare inosservate le offese proferite contro chi non può difendere il proprio operato, la propria dignità umana e professionale, il suo essere, sentirsi e comportarsi da dipendente pubblico in questo scorcio della propria esperienza lavorativa, non possono passare inosservate le offese proferite contro chi non potrà mai parlare davanti allo stesso pubblico che, l’altra sera, ha udito accostare il proprio Nome e Cognome alla omissione di atti del proprio ufficio o alla commissione di reati, misfatti ed illegalità di ogni tipo, allo scopo di favorire questo o quel candidato.

Ebbene, è giusto dire innanzitutto con forza che si tratta di accuse per comportamenti inesistenti, che non sono mai avvenuti, sono pesanti fandonie raccontate ad arte, prive di fondamento, affermazioni gravissime, proferite al solo scopo di creare confusione nell’elettorato e per alzare la temperatura a pochi giorni dal voto. Mai nessuna segnalazione è pervenuta alla mia attenzione ed a quella dei responsabili sull’operato del funzionario, il quale, per quanto mi risulta, sta compiendo esclusivamente tutti gli atti, indifferibili, del proprio ufficio, sbrigando doverosi adempimenti tesi ad evitare l’ingolfarsi della macchina amministrativa in questo delicato momento di transizione. Chiunque di noi dovrebbe ringraziare il personale di questo Comune, per il lavoro svolto in questi anni difficili tra mille difficoltà ed insidie, con una carenza di organico per certi aspetti drammatica.

Colgo l’occasione per farlo io, ancora una volta.

Grazie a tutti i dipendenti comunali!

Grazie anche a Valerio Rizzo!

Grazie per tutto quello che avete fatto in questi anni e che ancora state facendo, senza un attimo di tregua!

Se il candidato Sansone ha le prove di quanto maldestramente e gravissimamente dichiarato ha il dovere di recarsi presso le autorità preposte per denunciare i fatti realmente accaduti.

Valerio Rizzo, l’avvocato, il dipendente, l’uomo Valerio Rizzo, ha una storia personale e professionale unanimemente riconosciuta, che non merita questo tipo di trattamento.

Pertanto lo invito a ritrovare un attimo di calma ed a rivolgere pubbliche scuse all’interessato per riparare almeno in parte il torto fatto, che resta gravissimo.

Invito tutti i candidati di ambedue gli schieramenti a ritrovare in questi ultimi giorni di campagna elettorale la giusta serenità.

La prima regola della democrazia è la tolleranza, è il rispetto profondo del diverso.

“Non condivido le tue idee, ma mi batterò fino alla morte, affinché tu possa esprimerle”.

Questo pensiero deve necessariamente pervadere il nostro modo di essere, il nostro modo di far politica, il nostro modo di rapportarci all’avversario politico, che è e resta un avversario da rispettare e non nemico da