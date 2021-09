Perdifumo “assume” un collaboratore volontario

PERDIFUMO. L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Vincenzo Paolillo, ha deciso di conferire un incarico ad un collaboratore in pensione per questa fase elettorale quando l’Ente ha bisogno di maggior personale per gestire tutte le pratiche burocratiche richieste.

Gli incarichi, a titolo gratuito, possono essere conferiti a “soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell’ipotesi dell’affiancamento”.

Questa decisione permetterà di avere una persona in più in organico in un periodo complesso come quello elettorale e, avendo già lavorato in seno all’ente pubblico, di utilizzare un lavoratore già esperto e formato.

Il collaboratore sarà in servizio per il periodo che va dal 3-4 Ottobre 2021 e fino all’8 Ottobre.