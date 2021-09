Casal Velino: ampliamento dell’edificio comunale in loc. Verduzio per l’erogazione di servizi socio culturali

Il Comune di Casal Velino, con a capo il sindaco Silvia Pisapia, ha riapprovato il progetto definitivo ed esecutivo per l’“Ampliamento Edificio Comunale in località Verduzio, per l’erogazione di servizi socio culturali” nell’importo complessivo di € 84.905,31.

Nel comune di Casal Velino è presente una struttura pubblica in località Verduzio che l’Ente intende destinare ad attività socio culturali; tale struttura di proprietà pubblica necessita di lavori di adeguamento ed ampliamento. La realizzazione e gestione di un centro socio Culturale è conforme alle priorità del Comune e pertanto persegue gli obiettivi dello stesso in coerenza con il Bando di cui alla Misura 7.4.1 “Socio Culturale”.

L’Ente realizzerà l’intervento con il supporto del GAL Cilento Regeneratio S.r.l.

L’importo complessivo dell’intervento pari a € 84.905,31 trova copertura finanziaria per € 60,000300 a carico del GAL tramite fondi Psr Campania -Decreto del 19.04.2021 e per 24.905,31 euro con fondi di cui al D.P.C.M. 17.07.2020 annualità 2020 destinati a Casal Velino per l’anno 2020.