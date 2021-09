Settembre Culturale, da Mariangela Maio a Justine Mattera, scopri gli appuntamenti

AGROPOLI. Prosegue, con grande successo, la XIV edizione della rassegna “Settembre Culturale“. L’edizione volge, quasi, al termine, ma sono ancora tanti i volti del mondo della cultura e dello spettacolo che arriveranno nel salotto del magnifico Castello Angioino Aragonese che fa da cornice agli appuntamenti.

Ecco i prossimi appuntamenti in programma Domenica 26 Settembre

Domani, 26 Settembre, ci saranno due nuovi e imperdibili appuntamenti. Alle ore 18.00 sarà la volta di Giuseppe Marotta, scrittore e giornalista, che presenterà il suo libro: “Gli alunni del tempo”.

Con questo libro, l’autore, vuole portare avanti il progetto di riscoperta che aveva già avviato, nel 2020, con “San Gennaro non dice mai di no”. Dialogheranno con Marotta, la giornalista Clio Proietti e l’editore Alessandro Polidoro.

Alle ore 19.30, invece, arriverà al Castello, Pino Imperatore, umorista e giornalista con il suo: “ Tutti matti per gli Esposito“. Un coro di voci esilaranti e di situazioni pirotecniche, Imperatore si conferma un maestro dell’umorismo, compiendo il grande miracolo di farci ridere delle nostre debolezze ed assurdità.

Gli appuntamenti di Lunedì

Lunedì 27 settembre, alle ore 18.00, l’incontro con l’autrice capaccese Mariangela Maio. La poetessa riporterà all’attenzione la sua raccolta d’esordio “Ionùda”, edita nel 2020 per Dialoghi Edizioni e tradotta per il Journal of Italian Translation, rivista internazionale del dipartimento di Lettere Moderne dell’Università di Brooklyn (NY).

Dialogheranno con l’autrice Pasquale Quaglia (poeta e prefatore dell’opera), Leonardo Guzzo (scrittore e giornalista), Fanny Cotignola (docente di lettere) e Marco Vecchio (artista e autore dell’opera in copertina). Le letture, accompagnate dagli interventi musicali di Pietro Ciuccio (percussionista), saranno a cura di Biancarosa Di Ruocco (attrice e regista).

Justine Mattera porterà la sua allegria al Castello di Agropoli

Sempre Lunedì, alle ore 19.30, arriverà la spumeggiante showgirl, attrice, conduttrice e cantante Justine Mattera che presenterà il suo libro: “Just Me”- quante vite ci stanno in 50 anni?

Per il suo cinquantesimo compleanno, Justine ripercorre, con leggerezza ed autoironia, le tappe che l’hanno portata ad essere la donna sfaccettata e sorprendente di oggi. Dialoga con l’autrice, l’avvocato Francesca Campanile.