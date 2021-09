Virtus Cilento-Calpazio: domenica incrocio allo stadio “Ardisani”

Nuovo week-end in campo per i team campani di Eccellenza: per la categoria principe del calcio dilettantistico regionale quella tra domani e domenica sarà una due giorni di Coppa Italia. Terza giornata di coppa fissata nelle prossime ore con sole sei delle dodici salernitane protagoniste.

Virtus Cilento-Calpazio opposte domenica: domani in campo il Buccino

Nel raggruppamento E sarà poco più di un allenamento l’incrocio di domenica tra Virtus Cilento e Calpazio, impegnate allo stadio “Ardisani” di Casal Velino: le due squadre sono già estromesse dalla manifestazione visto il doppio successo nelle prime due gare dell’Agropoli. Basterà un pari invece al Buccino Volcei per chiudere al primo posto nel girone I: i rossoneri nel pomeriggio saranno di scena allo stadio Iorlano di Lioni contro i locali irpini.



Le altre gare delle salernitane

Al “Novi” domani in palio il passaggio del turno tra San Marzano e Castel San Giorgio appaiate a tre punti nel gruppo N. L’Angri sarà impegnata in contemporanea sul terreno di gioco del Sant’Agnello: ai grigio-rossi servirà un punticino per andare avanti.

Nelle ore scorse l’annuncio del ritorno di Di Marco alla Virtus Cilento

La Virtus Cilento piazza un altro pezzo da novanta, il Bomber Carmine De Marco. Le prime parole di Carmine De Marco: “Sono contento di ritornare in questa societá, Il Mister Dal primo momento mi ha volume fortemente e non é state difficile trovare l’accordo, sono onorato da cilentano di essere una guida per una squadra giovane e di prospettiva con tanta voglia di crescere. Daró il massimo per nn deludere le attese. Forza Virtus Cilento”