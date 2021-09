Rutino, guasto sulla linea ferroviaria: ritardi per i treni

Disagi per quanti nella giornata di oggi hanno viaggiato in treno. In particolare i problemi si sono segnalati nel pomeriggio, con ritardi fino a 45 minuti. Il traffico ferroviario è stato rallentato nei pressi dell’ex scalo ferroviario di Rutino, dove si è registrato un problema tecnico alla linea.

Immediato l’intervento dei tecnici Rfi che però non ha evitato ritardi ai convogli in transito.

C’è voluta circa un’ora per risolvere i problemi presentatisi intorno alle 16.30. Alle 17.30 il traffico ferroviario è quindi tornato regolare.