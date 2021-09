Agropoli: malore durante sfratto, 17enne in ospedale

AGROPOLI. Dramma sfiorato nella mattina in via Belvedere, in località Moio di Agropoli. Un 17enne è finito in ospedale in codice rosso. Ha avvertito un malore, forse un infarto, mentre seguiva le operazioni di parziale abbattimento dell’immobile in cui viveva.

Malore durante sfra

Sul posto erano presenti la Polizia Municipale, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Si stava provvedendo ad un intervento di sgombero e demolizione di una villetta in seguito a sentenza per abusi edilizi. Dopo che la casa è stata liberata le ruspe sono entrate in azione.

Durante le operazioni, però, il giovane si è sentito male. Soccorso dai medici del 118 è stato trasferito in codice rosso al “San Luca” di Vallo della Lucania.

Il ragazzo è molto conosciuto in città, come la sua famiglia. Gioca anche nella squadra juniores dell’U.S.Agropoli con cui si è allenato fino a ieri.