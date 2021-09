Sorpresa a Paestum: spunta nido di caretta caretta

L’estate è ormai terminata ma la costa a sud del fiume Sele continua a regalare sorprese. E così oggi a Paestum è stato trovato un nuovo nido di tartarughe caretta caretta.

Su segnalazioni giunti alla rete “caretta in vista” nello specifico ai volontari di NaturArt, i biologi del Dohrn e alcuni volontari Enpa, insieme ad altri di Tartarughe marine in Campania, si sono recati nella città dei templi per confermare la presenza di un nuovo nido di tartarughe.

Una volta individuato, è stato effettuato lo scavo che ha confermato la presenza del 53° nido in Campania. Un record che non è detto che non sia destinato a crescere ulteriormente, nonostante l’autunno abbia già fatto capolino.