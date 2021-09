Polizze: l’importanza dei preventivi per risparmiare sull’assicurazione

Quando si necessita di sottoscrivere un particolare contratto o acquistare un determinato servizio, richiedere anticipatamente dei preventivi risulta fondamentale per ottenere un reale e concreto risparmio sulla spesa.

In questo modo, infatti, risulta possibile valutare diverse proposte e confrontarne le peculiarità, in modo tale da risparmiare individuando la soluzione più adatta alle proprie esigenze personali.

Questa operazione risulta importante soprattutto in alcune specifiche circostanze, come per esempio nel caso in cui si abbia la necessità di sottoscrivere qualsiasi tipo di assicurazione, da quella per l’auto a quella per la casa.

In questo particolare ambito, tuttavia, procedere autonomamente al confronto delle varie polizze può richiedere molto tempo e, talvolta, portare all’individuazione di una soluzione non del tutto in linea con le proprie necessità.

Per orientarsi nella scelta, allora, può essere d’aiuto ricorrere al supporto di appositi siti di comparazione, in cui le assicurazioni migliori vengono anticipatamente individuate da personale altamente qualificato.

Grazie ai migliori portali specializzati, come per esempio 6sicuro.it, è dunque possibile disporre di preventivi assicurativi online in modo semplice e veloce, così da confrontare le diverse soluzioni offerte dalle principali compagnie del settore.

Queste dispongono di tutte le autorizzazioni necessarie e consentono a chi stipula una polizza online di individuare quella che si adatta meglio alle proprie esigenze e quella che offre il prezzo annuo più basso, con la massima sicurezza e affidabilità.

I preventivi assicurativi vengono infatti realizzati facendo riferimento soltanto a gruppi certificati del panorama assicurativo, che presentano spesso anche delle coperture aggiuntive, dette accessorie, molto utili per tutti. Il prezzo della polizza assicurativa dipende poi sempre dalle caratteristiche del veicolo e dalle specificità del contraente, come ad esempio sesso, età e residenza anagrafica.

Tutti i vantaggi di richiedere preventivi assicurativi

Richiedere dei preventivi online per una polizza assicurativa è semplicissimo e necessita soltanto pochi minuti. Naturalmente, è possibile disporre di proposte già preventivamente scremate dai portali di comparazione, visualizzando soltanto i prodotti più in linea con la propria specifica situazione.

Inoltre, disponendo di una panoramica completa sul web risulta più semplice anche valutare tutte le caratteristiche di una polizza assicurativa, come per esempio i massimali di ogni proposta e le coperture aggiuntive eventualmente presenti.

Del resto, grazie alle risorse messe a disposizione dai migliori comparatori specializzati, tutte le caratteristiche principali di una polizza vengono illustrate in modo chiaro ed esaustivo. Di conseguenza, l’utente raggiunge la piena consapevolezza in merito al prodotto prescelto prima di procedere alla sottoscrizione del contratto, con un vantaggio quindi non solo economico ma anche formativo.

Dal punto di vista della spesa, in ogni caso, confrontando più preventivi il risparmio che ogni persona può ottenere è davvero significativo. Basti pensare, per esempio, che per una polizza rc auto è possibile arrivare a risparmiare fino a 800 euro, mentre per una moto il prezzo può essere fino a 500 euro più basso.

Caratteristiche di un preventivo per l’assicurazione

Il costo annuo del premio assicurativo rappresenta sicuramente l’aspetto più importante da valutare in una polizza. Oltre a questo, però, vi sono altri elementi altrettanto rilevanti che dovrebbero essere considerati in fase di scelta.

Innanzitutto, è necessario valutare tutte le garanzie accessorie messe a disposizione dalle compagnie e determinare se alcune possano risultare effettivamente vantaggiose per la propria situazione.

Per esempio, nel caso di polizze per i veicoli, una copertura opzionale molto gettonata è la kasko, fondamentale per sostenere le spese per riparare eventuali danni riportati dal mezzo anche nel caso di un sinistro provocato dal contraente della polizza. Nel caso di un’assicurazione viaggio, invece, spesso gli utenti richiedono come garanzia accessoria la copertura della spesa nel caso di mancata partenza o di interruzione anticipata della vacanza.

Il confronto dei preventivi, inoltre, permette di sapere anche se è possibile richiedere la sospensione della polizza per determinati lassi di tempo. Si tratta di una possibilità molto richiesta in caso di sottoscrizioni di polizze sulla vita così come nel caso di RCA auto e moto

In conclusione, è quindi evidente che richiedendo preventivi online è possibile risparmiare cifre significative sull’assicurazione individuando al contempo il prodotto più indicato per le proprie necessità.