Gelbison – Polisportiva Santa Maria: successo dei giallorossi nel finale

Nel pomeriggio di oggi allo stadio “Morra” di Vallo della Lucania tornavano in campo Gelbison e Polisportiva Santa Maria. Le due cilentane, impegnate nel girone I di quarta serie, dopo i successi di domenica con Castrovillari e Real Aversa erano impegnate nel primo turno di Coppa Italia. Vince nel finale la squadra giallorossa che dagli undici metri con Tandara fissa il parziale finale di 0-1.

Gelbison – Polisportiva Santa Maria: la gara

Nel primo tempo il grande caldo ed i tanti cambi causa turn over dettano ritmi di gioco abbastanza tranquilli. La Gelbison prova a fare la gara e la Polisportiva Santa Maria a pungere in contropiede. Al 15′ il tiro di Pinto si perde sopra la traversa dei giallorossi. Tandara e Maio da un lato e De Foglio e Oggiano dall’altra si rendono protagonisti di soluzioni che però non cambiano le sorti della gara che chiude la frazione senza reti. Ad inizio ripresa La Vardera è anticipato in angolo da Campanella, a pochi metri dalla porta. La girandola dei cambi poi da poi forze fresche al match ma gli avanti delle due squadre non creano grossi grattacapi ai due portieri. Al 20′ si vedono gli ospiti con Tandara, murato all’altezza del rigore, e pochi istanti dopo, sul tiro di Citro, D’Agostino ci mette i guantoni spingendo in angolo. Sul fronte opposto al 31′ è poi Oggiano a trovare l’esterno della rete difeso da Viscido. Al 90′ su un cross dalla destra Citro non trova di poco l’impatto con il pallone: in pieno recupero un pasticcio difensivo dei vallesi regala un rigore al Santa Maria. Dagli undici metri Tandara non sbaglia regalando il passaggio del turno alla Polisportiva.

Il tabellino



Marcatori: Tandara rig. 48′ st rig.

Gelbsion (3-5-2): D’Agostino, Onda, Pipolo (15′ st Bove), Cardore, Conti, La Vardera (29′ st Khoris), Mautone, La Gamba (35′ st Iasevoli), Pinto (Di Fiore 11′ st), De Foglio (23′ st Amorello), Oggiano.

A disp: Gesualdi, Mainenti, Ferrara, Stancarone. All: Esposito.

Polisportiva Santa Maria (4-3-3) Viscido, Romanelli, Konios, Citro (45′ st Ventura), Campanella, Romano (34′ st Simonetti), Vitale (15′ st Giordano), Tandara, Maio, Luscietti (7′ st Foufoue), Ovizach (15′ st Coulibaly).

A disp: Stagkos, Morlando, Katsioulas, Gargiuilo. All: Nicoletti.

Arbitro: Lucio Felice Angelillo di Nola (Romano-Russo)

Ammoninti: Romanelli, Di Fiore, La Gamba, Konios.

Recupero: 1′ pt, 5′ st. Spettatori: 350 circa. Corner: 3-4.