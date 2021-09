A Perito, “Workshop” su Blockchain e Criptovalute

La pandemia ha fatto crescere in ciascuno la necessità di lavorare, anche individualmente, alla creazione e promozione di un “Nuovo Mondo”.

Nell’ottica della concretezza, è stata immediatamente accolta dall’amministrazione comunale di Perito la richiesta pervenuta da un gruppo di studio per un workshop su blockchain e criptovalute.

L’appuntamento, inteso quale momento di conoscitivo, formativo e di approfondimento, si è tenuto sabato 11.09.2021 dalle h.16:30 alle h.19:30, nella palestra comunale.

Si è parlato di Blockchain e Criptovalute, quali strumenti innovativi di integrazione di servizi territoriali e aziendali, applicati su larga scala al progetto di più ampio spettro, che sarà avviato nei prossimi mesi sul territorio, anche in sinergia con altri Comuni limitrofi, “Euthopia: Quantum City”.

L’auspicio dell’amministrazione comunale, è appunto quello di creare visioni alternative della realtà attuale, producendo, in loco, nuove esperienze, integrando sempre nuove conoscenze, mettendo a disposizione della collettività nuovi “strumenti”, soprattutto in termini di abilità e competenze, che conducano, a partire dalla rieducazione (ristrutturazione) del pensiero, alla creazione di alternative mediante l’utilizzo dei nuovi strumenti che non si sapeva di possedere e, di conseguenza, nuove opportunità di scelta che, inevitabilmente, arricchiscono il pensiero e amplificano le possibilità di scelta e, se puoi scegliere, sei libero.

Queste le parole, cariche di entusiasmo, del primo cittadino di Perito, Carlo Cirillo: “Con l’impegno di continuare a perseguire insieme una crescita comune e collettiva, promettiamo nuovi workshop, iniziative, collaborazioni e network che possano incrementare la creazione, a partire da Perito, dell’eco villaggio sostenibile che speriamo possa dare nuovi impulsi alle nostre realtà territoriali.”